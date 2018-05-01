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Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Eljif Elmas'ın kiralanmasına karar verildi.

01 Mayıs 2018 Salı 10:33
Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!

Fenerbahçe’nin Avrupa’nın devlerinin elinden kaptığı Makedon oyuncu, bir türlü bekleneni veremedi. Devre arasında lisansı çıkartılan ancak göze giremeyen Eljif Elmas’ın yeni sezonda kiralanmasına karar verildi.
 
18 yaşındaki orta saha oyuncusu için Türkiye’den birçok takım sırada.
 
Ancak yönetimin önceliği, Eljif Elmas’ı Avrupa’da kendisini geliştirebileceği bir takıma göndermek. Genç futbolcu da buna sıcak bakıyor.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:33
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