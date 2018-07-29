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Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan yıldız isim Vincent Janssen konusunda Teknik Direktör Phillip Cocu çok istekli değil.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:08
Fenerbahçe'den flaş Janssen kararı!

Sarı-lacivertli takımın gündeminde olan Vincent Janssen konusunda Teknik Direktör Phillip Cocu çok istekli değil. Hollandalı hoca, Sportif Direktör Comolli’den bu bölge için daha farklı tipte bir golcü istedi.

Ancak aranan kriterlere uygun golcü bulunamazsa o zaman geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasını giyen Janssen ismi yeniden değerlendirmeye alınacak.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:08
  1. Vincent Janssen
  2. Fenerbahçe
  3. transfer dönemi
  4. Transfer
  5. Phillip Cocu

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