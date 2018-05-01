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Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!

Fenerbahçe, Atletico Mineiro'nun genç stoperi Gleison Bremer'i transfer etmek istiyor.

01 Mayıs 2018 Salı 17:17
Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da kadrosunu gençleştirmek adına önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladı.
İtalya'da yayın yapan Radio Kiss Kiss'in haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Mineiro'nun genç stoperi Gleison Bremer'i kadrosuna katmak istiyor.

ROMA DA TALİP!

1.88 boyundaki genç oyuncu için İtalyan kulübü Roma'nın da devrede olduğu ve iki kulübün de oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürürdüğü belirtildi.
Bremer, bu sezon Atletico Mineiro formasıyla 3 maça çıktı ve skora katkıda bulunamadı.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:17
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