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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe, önce Beşiktaş’ın anlaştığı Ferdi Kadıoğlu’nu transfer etti. Ardından Kartal’ın listesindeki Orkun Kökçü ile de söz kesti.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:44
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe Beşiktaş'a çalım attı... Avrupa'da oynayan gurbetçi oyunculara yönelen 2 kulübün listesinde yer alan futbolcuların yeni adresi Beşiktaş değil Fenerbahçe oldu. Oysa Beşiktaş hem Ferdi Kadıoğlu hem de Orkun Kökçü için dev adımlar atmış ve bu oyuncuları imza aşamasına kadar getirmeyi başarmıştı. Beşiktaş ilk olarak Hollanda'nın Nijmegen takımında oynayan 18 yaşındaki Ferdi ve kulübü ile anlaşmasına rağmen Fenerbahçe'nin daha hızlı davranması sonucu gurbetçi futbolcu Sarı-Lacivertli kulübe imza attı. Bu aynı zamanda Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a attığı ilk gol oldu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 15:44
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