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Fenerbahçe'de sürpriz! Geri dönüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de eski futbolcu Kemal Aslan'a sarı-lacivertli takımda görev verilecek.

18 Aralık 2018 Salı 15:04
Fenerbahçe'de sürpriz! Geri dönüyor

Fenerbahçe’de kötü gidişat devam ederken, teknik direktör Ersun Yanal göreve getirilmişti. Fenerbahçe’nin son şampiyonluğunu yaşadığı isim olan Yanal’ın yanı sıra uzun yıllar Samandıra’da görev yapan bür başka isim olan Volkan Ballı da geçtiğimiz günlerde göreve başladı.

Yönetimin Samandıra’yı toparlamak adına yaptığı hamleler bununla da sınırlı kalmıyor. Tesislerdeki kara bulutları dağıtmak isteyen Fenerbahçe kurmayları Samandıra’ya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de uzun yıllar forma giyen fakat başı sakatlık belasından bir türlü kurtulmayan Kemal Aslan da önümüzdeki günlerde Samandıra’da göreve başlayacak. Bu şekilde Samandıra’nın kaybolan ruhunu yeniden oluşturmak isteyen yönetimin kısa süre içerisinde bu açıklamayı yapması bekleniyor.

(Habertürk)

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 15:04
  1. Fenerbahçe
  2. Ersun Yanal
  3. Samandıra
  4. Volkan Ballı

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