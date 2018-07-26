Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Önce Aatıf şimdi de...

Fenerbahçe'ye Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı öncesinde kötü haber geldi.

Geçtiğimiz günlerde Aatıf'dan gelen sakatlık haberi sonrasında bugün de İsmail Köybaşı sakatlandı.

Edinilen bilgiye göre tecrübeli sol bek oyuncusu üst adelesinden sakatlandı. İsmail Köybaşı'nın Benfica ile oynayacak ikinci maça da yetişmesinin zor olduğu öğrenildi.