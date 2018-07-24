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Fenerbahçe'de Janssen gelişmesi!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ibre yeniden Vincent Janssen'e döndü.

24 Temmuz 2018 Salı 20:37
Fenerbahçe'de Janssen gelişmesi!

İngiliz Sky Sports'un haberine göre Fenerbahçe ile Tottenham, Janssen'in bir sezon daha kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşüyor.

Janssen ile anlaşan Fenerbahçe Tottenham'ı 'Satın alma opsiyonsuz' kiralama formülü konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Tottenham ise kiralık sözleşmesine 'mecburi bonservis alım' şartı koydurmakta kararlı.

Bu pürüzün aşılması halinde Janssen gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek.

POCHETTINO: PLANLARIMDA YOK

Tottenham'ın başarılı menajeri Mauricio Pochettino ise Janssen'i kadroda düşünmüyor.

Pochettino, geçen sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Janssen ve Onoma ile ilgili; ''Durumları farklı olan iki oyuncudan bahsediyoruz. Josh (Onomah) gelecek sezon planlarımda var. Janssen için ise durum farklı'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 20:37
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