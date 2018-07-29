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Fenerbahçe'de genç yıldızın bileti kesildi!

Fenerbahçe'deki durumu tam bir muamma olan Ozan Tufan'ın Altınordu maçındaki son performansı da yetersiz kalınca teknik direktör Cocu, genç yıldızı gözden çıkardı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:23
Fenerbahçe'de genç yıldızın bileti kesildi!

Fenerbahçe'de Altınordu ile önceki gün yapılan hazırlık maçında sahaya ilk 11'de çıkan Ozan Tufan'ın performansı tatmin etmedi.

Geçen sezon kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun bir şans daha verdiği 23 yaşındaki oyuncunun, sahada kaldığı 81 dakikada futbolunun beğenilmediği öğrenildi.

Ozan Tufan'ın bu haliyle kadroda kalmasının zor olduğu ve menajeriyle temasa geçilerek oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verileceği ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:23
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan
  3. Phillip Cocu

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