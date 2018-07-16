Fenerbahçe'de deprem! Tecrübeli futbolcu ayrılmak üzere
Fenerbahçe'nin geçen yıl Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar'a Katar ve Suudi Arabistan'dan teklif geldiği ve futbolcunun da bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.
3.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ
Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda. Fenerbahçe, Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
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