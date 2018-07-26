Fenerbahçe'de Ayew'den sonra bir transfer bombası daha!

FENERBAHÇE yeni Alex’ini Barcelona’da buldu. Teknik direktör Cocu’nun yakından tanıdığı 10 numara Rafinha’yı kadrosunda görmek istemesi üzerine harekete geçen sportif direktör Damien Comolli, İspanyol devi Barcelona ile masaya oturdu. İspanya basınında çıkan haberlere göre, geçen sezonu İnter’de kiralık olarak geçiren Brezilyalı oyuncu için Kanarya 2 milyon euroluk bir kiralama teklifinde bulundu.Barcelona’da teknik direktör Valverde’nin kadroda düşünmediği bu oyuncu için Fenerbahçe.Katalan ekibiden gelecek cevabı bekliyor. Bu arada Comolli’nin 25 yaşındaki Rafinha’yı İstanbul’a gelme konusunda iknaya çalıştığı da İspanyol basınında yer aldı. İtalyan basını ise Brezilyalı oyuncu için İnter’in yeniden devreye girebileceğini belirtti. Fener, Rafinha’ya da 3 milyon euroluk bir teklif sundu.

(Star)