Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan Benfica itirafı! "Maalesef..."

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benficatakımıyla eşleşti. Sarı Lacivertlilerin teknik direktör Cocu, Benfica eşleşmesini kulüp televizyonu Fenerbahçe TV'ye yorumladı.

"GÜÇLÜ BİR RAKİPLE EŞLEŞTİK"



Güçlü bir rakiple eşleştik. Avrupa kupalarında oynama alışkanlığı olan bir kulüp. Maalesef muhtemel rakipler arasında en zor rakibi çektiğimizi söyleyebilirim. Onların düşünceleri bu şekilde diye tahmin ediyorum. Kendi sahalarında iyi skor almak isteyeceklerdir. Bizim stada gelmeden avantajı elde etmek isteyeceklerdir. Çünkü taraftarımızın önünde istedikleri sonucu almanın kolay olmadığının farkındalar.



"RAKİBE SAYGI DUYMAK ZORUNDAYIZ AMA..."



Rakibe saygı duymak zorundayız. Ancak kesinlikle bunun anlamı korku değil. Kendimize güveniyoruz. Turu geçebileceğimize inanıyoruz.