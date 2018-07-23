Fenerbahçe, Manchester City'nin genç yıldızını transfer ediyor!

Forvet arayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia geldi... Sarı-lacivertlilerin Manchester City’nin U-23 takımında forma giyen ve Premier Lig-2’de 11 maçta attığı 15 golle yıldızı parlayan Lukas Nmecha için kiralama teklifi yaptı.

Guardiola, büyük gelecek gördüğü ve ABD kampına götürdüğü 1998 Hamburg doğumlu genç oyuncu için Blackburn’dan gelen satın alma teklifini geri çevirdi. M.City’nin Nmecha için Fenerbahçe’ye olumlu veya olumsuz cevap vermediği, ABD’de devam eden Şampiyonlar Kupası maçlarının bitimiyle beraber Premier Lig kadrosuna netleştirecek olan Guardiola’nın Nmecha’yla ilgili kararını netleştireceği bildirildi.

Guardiola rezerv takımda kalarak aşama kaydedemeyeceğine inandığı Nmecha’yı geçen sezon A takımda 4 maçın kadrosuna aldı. West Ham ve Brighton maçlarında ise 14 dakika süre verdi.

Fenerbahçe’nin kurmayları Türkiye Ligi’ni iyi anlatır ve Cocu’nun gençleri geliştirmek adına yapacağı hamleler iyi anlatılabilirse Nmecha’nın Fenerbahçe’ye kiralanma ihtimalinin doğabileceği konuşuluyor. Genç oyuncunun en büyük avantajı ise Guardiola’nın kamp programını yediği için hazır gelecek olması ve bir iki taktik idmanla sahaya çıkabilecek olması.