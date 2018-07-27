Fenerbahçe maçında şok sakatlık

Fenerbahçe ile Altınordu arasında oynanan hazırlık maçında talihsiz bir sakatlık meydana geldi. Maçın 56. dakikasında sakatlanan Altınordu'lu Ali Mert Aydın ikili mücadele sonrası kendini yerde buldu. Acı içinde olduğu gözlenen Ali Mert'e sağlık ekipleri müdahale etti.

Genç oyuncu sağlık ekiplerine "Ayağım kırıldı mı" diye sordu. Aydın'ın ayağında kırık olmadığı ve kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Oyuna devam edecek durumda olmayan genç yıldız adayı, ambulansla hastaneye götürüldü.