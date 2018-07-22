0553 313 94 23

Fenerbahçe Josef de Souza kararını verdi

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Watford'un geçtiğimiz günlerde teklif yaptığı Josef de Souza'nın takımda kalmasına karar verdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:06
Fenerbahçe Josef de Souza kararını verdi

Geçtiğimiz sezon West Ham United'a transferi son anda gerçekleşmeyen Josef'e İngiliz ekibi Watford geçtiğimiz günlerde teklif yapmıştı.

Ancak teknik direktör Phillip Cocu, hazırlık kampında çok iyi performans gösteren ve takımda direkt oynatmayı planladığı Josef için yönetime "Takımda kalacak. Ona ihtiyacım var" raporunu verdi.

Bunun üzerine Fener yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli 1 yıllık sözleşmesi kalan Josef'in sezon sonunda bedavaya başka bir takıma gitmesinin önüne geçmek için Brezilyalı futbolcuya 3 yıllık yeni sözleşme teklif etme kararı aldı.

Josef ile en kısa sürede msaya oturulacağı, Brezilyalı futbolcunun makul bir iyileştirme karşılığında 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:06
  1. West Ham United
  2. Cocu
  3. Josef De Souza
  4. Fenerbahçe
  5. Damien Comolli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmci, ihracatçı gibi katma değer peşinde
    1. Turizmci, ihracatçı gibi katma değer..
    2. Bakan Kurum’dan Diyarbakır sözü
    3. Darboğazı vade farksız taksitli..
    4. Thy’den istihdam atağı
    5. Deşifre edildi! Adnan Oktar'ın toplu..
    6. Yeni bir hikâye lâzım
    7. Doğu'da gök gürültülü sağanak yağış..
    8. KPSS'nin ilk oturumu başladı
    9. HDP'den bedelli askerlik çıkışı!..
    10. Rusya'dan flaş Suriyeli açıklaması!..
    11. 2018 KPSS sınav sonuçları ne zaman..
    12. Fenerbahçe Josef de Souza kararını verdi
    13. Saksıda biber nasıl yetiştirilir?
    14. CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na..
    15. Olcay Şahan kendi tuzağına düştü
    16. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    17. Tülay Kumaşçı gözaltına mı alındı?
    18. POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı..
    19. Kurtuluş Savaşı'nda efeleri ağırlayan..
    20. Safiye İnci kimdir? Safiye İnci..
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    'Üç hilale kavuşmak için gün sayıyorlar!'
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    FETÖ'den ihraç edildi, polis bakın ne yaparken yakaladı!
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Adnan Oktar'ın dijital arşivinde şok detay! Polisler gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Kılıçdaroğlu pankartı görünce gözlerine inanamadı
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası
    Süleyman Özışık'tan çok konuşulacak Kaftancıoğlu ve AK Parti iddiası

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Dilipak'tan ilginç tespit: Adnan Oktar’ın arşivi patlarsa...
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!
    Almanya'dan sürpriz Türkiye hamlesi!