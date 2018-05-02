Fenerbahçe iki süper starın peşinde!

Şampiyonluk yolunda iddiası bulunan Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon transferdeki ilk hedefi sol kanat olacak.

Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Sarı-Lacivertli kulüpte, yönetim sol kanat sıkıntısını çözmek için şimdiden harekete geçmiş durumda.

YOUNG TAKIMA GÜÇ KATACAK

Bunların ilki Ashley Young.

Orta sahanın solunda oynayan Young her iki ayağını birden kullanabiliyor. 2019 haziranına kadar sözleşmesi olsa da M.United'ın hocası Mourinho onu düşünmüyor.

2-3 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTER!

Fenerbahçe'nin Ashley Young'ı 2-3 milyon Euro gibi bedelle transfer etmesi mümkün görünüyor.Aykut Kocaman'ın yıldız futbolcuya onay verdiği de gelen haberler arasında.

LUKE SHAW'IN KALİTESİ BELLİ

2'nci İngiliz de M.United'dan... Sol bekte forma giyen Luke Shaw'ın sözleşmesi yenilenmedi. 23 yaşında, 7 kez milli oldu. Fizik gücünün yanında teknik kapasitesi de yüksek. (Takvim)