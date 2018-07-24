0553 313 94 23

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu!

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Fenerbahçe, Swansea City'de forma giyen Andre Ayew için girişimlerde bulundu.

24 Temmuz 2018 Salı 16:08
Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu!

Fernandao'nun Suudi Arabistan'a transfer olması, Vincent Janssen'in de kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle Tottenham'a dönmesinin ardından  forvet rotasyonunda  sadece Roberto Soldado'nun bulunduğu Fenerbahçe'de arayışlar sürüyor.

Sky Sports'un kendi kaynaklarına dayandırdığı habere göre  Fenerbahçe, geçen sezon İngiltere Premier League'de küme düşen Swansea City'de forma giyen Andre Ayew için kiralama teklifinde bulundu. Ocak ayında West Ham United'dan Swansea'ye Galler ekibi adına rekor bonservis ücreti olan 18 milyon Sterlin bonservis ücreti ile transfer olan Ganalı forvet, burada tek devrede 12 maçta forma şansı buldu fakat gol atamadı.
Hücumda santrfor ve her iki kanatta oynayabilen 28 yaşındaki oyuncu, Gana Milli Takımı ile de 42 maçta 12 gol attı.

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:08
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Clasico'nun tarihi belli oldu
    1. Clasico'nun tarihi belli oldu
    2. Kemal Kılıçdaroğlu: Yeni süreçte..
    3. Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'de..
    4. FETÖ'nün sözde örgüt sorumlularına 8..
    5. Cristiano Ronaldo biyolojik yaşı çok..
    6. Yüksekova'da 7 kilogram eroin ele..
    7. Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı..
    8. CHP'li Nedim Evli'den özeleştiri:..
    9. Amerika Dışişleri Bakan Pompeo'dan..
    10. Batı Trakya Türkleri'nin lideri Sadık..
    11. Beştepe'den Netanyahu'ya sert yanıt:..
    12. Beyoğlu Belediyesi'nden ürkütücü..
    13. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saman..
    14. Geç kalmadan başlayın! Çocuğa din..
    15. Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki!
    16. İlginç olay! Dumanla arı kovalarken..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tayland..
    18. Avrupa ülkesinde ilginç kararname!..
    19. Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!
    20. Yardıma gelen baldız vahşetle karşılaştı
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular