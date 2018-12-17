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Fenerbahçe galibiyeti son anda kaçırdı

- Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı- Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, haftayı yine 17. sırada tamamladı

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:36
Fenerbahçe galibiyeti son anda kaçırdı


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde çıktığı ilk maçta Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, taraftarının desteğini de alarak hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, tamamen hakim olduğu ilk yarıyı 18. dakikada Andre Ayew, 27. dakikada da Martin Skrtel'in golüyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha etkili olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 48. dakikada Emrah Başsan'la golü bularak durumu 2-1 yaptı. Konuk ekip, 90+2. dakikada Lennart Thy ile durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Bu skorla Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, puanını 15'e yükseltti ve haftayı yine 17. sırada tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor da puanını 15'e çıkardı ve averajla 16. sırada yer aldı.


- Ersun Yanal'la benzer başlangıç


Ersun Yanal, Fenerbahçe'de ikinci dönemine de ligde puan kaybıyla başladı.

Fenerbahçe Yanal ile şampiyon olduğu 2013-2014 sezonunda, ilk lig maçında Konyaspor karşısında ilk yarı 2-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarı yediği gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılmıştı.

Yanal'ın ikinci dönemi de benzer bir şekilde başladı ve Fenerbahçe 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı.


- Skrtel'den ilk gol


Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon 22. resmi maçına çıkan Slovak stoper, 27. dakikada şık bir kafa vuruşuyla topu filelere yollayarak bu sezonki ilk golünü kaydetti.


- Gollerden sonra "Ersun Yanal" tezahüratları


Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli takımın attığı gollerden sonra yeni teknik direktörleri lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, gollerin ardından "Ersun Yanal" tezahüratları yaparken, tecrübeli teknik adam da alkışla tribünlere karşılık verdi.


- Yaralanan taraftar için kan verme çağrısı


Fenerbahçe Kulübü, statta yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftar için kan verme çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından ve maçtan sonra stat hoparlörlerinden yapılan duyuruda "Maç esnasında yaralanarak Medicana Hastanesi Kızıltoprak'a kaldırılan yaralı taraftarımız için acil AB RH- kan ihtiyacı doğmuştur. Kan grubu uyumlu olan taraftarlarımızı Kartal Cevizli Kuzey Marmara Kan Merkezi'ne kan vermeye davet ediyoruz." denildi.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:36
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Ersun Yanal
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Skrtel
  6. SÜPERLİG
  7. THY

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