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Fenerbahçe, Datome ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzattığını açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Fenerbahçe, Datome ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzattığını açıkladı.


Yeni sezon öncesi iç transferde hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Kostas Sloukas’ın ardından Gigi Datome ile de mukavele yeniledi. 2015 yılında sarı-lacivertli takıma dahil olan İtalyan forvet ile Fenerbahçe, 2022 yılına kadar sözleşme uzattığını açıkladı.


Sarı-lacivertli kulübün sitesinden Datome’nin mukavele yenilenmesine ilişki şu açıklama yapıldı:



“Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyeceği yeni sezon öncesinde kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor. Ekibimiz, bu kapsamda yapılan anlaşma sonucunda, İtalyan forvetimiz Gigi Datome’nin sözleşmesini üç sezon daha uzatmıştır.


Gigi Datome, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir.


Datome, 2015 yazında dahil olduğu Fenerbahçe Ailesi’nin erkek basketbolda elde ettiği tüm başarıların önemli bir parçası olmanın ve büyük Fenerbahçe taraftarıyla güçlü bir sevgi bağı kurmanın yanı sıra, saha içindeki ve saha dışındaki karakteriyle de tüm basketbolseverlerin takdirini kazanmıştır.


Bu yeni anlaşmanın kulübümüze ve Gigi Datome’ye hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu nice sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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