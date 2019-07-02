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Fenerbahçe, Datome ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcusu Gigi Datome ile sözleşme yeniledi.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Fenerbahçe, Datome ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki forvetin sözleşmesinin üç sezon uzatıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takıma 2015 yılında dahil olan Datome, 2021-2022 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko'da mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. Fenerbahçe Beko
  2. sözleşme yenileme

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