Fenerbahçe bombayı patlattı! Simon Kjaer geri dönüyor Süper Lig'de geçtiğimiz yıl kabus gibi bir sezon geçirdikten sonra transfere hız veren Fenerbahçe, eski yıldızı için beklenen hamleyi yapıyor. İşte Fenerbahçe'nin Simon Kjaer hamlesinin detayları...

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ile rakamda anlaşma sağlanamaması sarı lacivertlileri diğer alternatiflere yöneltti. Sarı lacivertliler bu doğrultuda eski yıldızına kancayı taktı. Savunma için adı geçen futbolcular arasında yer alanSimon Kjaer’e teklif yapılıp yapılmayacağını Sevilla Kulübü’nün tutumu belirleyecek. Top Sevilla'da İspanyol ekibi iki yıl önce Fenerbahçe’den 12.5 milyon Euro’ya aldığı Danimarkalı stoperi kiralamayı kabul ederse, transferi için harekete geçilecek. Fenerbahçeli taraftarlar Simon Kjaer'in transferini çok istiyor. Sosyal medyada bu yönde çok sayıda mesaj paylaşılıyor...

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