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Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe, Ganalı futbolcu Andre Ayew'in bir yıllığına kiralanması konusunda kulübü Swansea City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:26
Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe yaz aylarının ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Andre Ayew, takımının Avusturya kampından ayrıldı ve sağlık kontrolleri ile imza için İstanbul'a doğru yola çıktı. Fenerbahçe, Ganali oyuncunun kiralandığını resmi siteden açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Andre Ayew'in bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için, Swansea City AFC kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır. Gana Milli Takımında da forma giyen Andre Ayew, yarın (Perşembe) İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerini geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE AYEW İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe'nin, Swansea City'e kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro ödeneceği kaydedilirken, Andre Ayew'e ise 1 yıllığına 3.2 milyon euro ödeme yapacağı bilgisi verildi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:26
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