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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a haciz şoku!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin iki minibüsüne haciz konuldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:31
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a haciz şoku!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamarda bazı faktoring şirketleriyle ilgili olarak "Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözlerinin nedeni ortaya çıktı. Bir şirketin sarı-lacivertli kulübün 2 minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi.

Ali Koç'un dün yaptığı "Camiaya Sesleniş" konuşmasında mali tablo konusunda ortaya koyduğu karanlık tablonun yankıları sürüyor.

SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ İÇİN YOĞUN MESAİ HARCANIYOR

Sarı-lacivertli kulübün 621 milyon Euro (3.4 milyar TL) borcu olduğunu açıklayan Koç'un açıklamalarında faktoring şirketleri ile ilgili ifadeleri dikkat çekmişti.

"Faktoring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsunlar bazıları anlayış gösteriyorlar. Destek vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini hemen başlatsınlar" diyen Koç'un bu açıklamasının altındaki gerçek de ortaya çıktı.

İKİ MİNİBÜS HACİZ EDİLDİ

Bir faktoring şirketinin Fenerbahçe'nin iki minibüsüne haciz getirttiği öğrenildi. Ancak Koç ve kurmaylarının dünkü açıklamalarında da altını çizdiği gibi bu sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. (Habertürk)

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 19:31
  1. Fenerbahçe
  2. Ali Koç

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