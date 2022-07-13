Fed temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman? Fed faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak?
Haziran ayında beklentinin üzerinde gerçekleşen enflasyon rakamlarının ardından Fed’in temmuz ayına ilişkin faiz kararı dört gözle bekleniyor. Yüksek enflasyonla mücadale konusunda sıkı bir politika izleyen Fed, AB Merkez Bankası’nın aksine şahin bir şekilde faiz artışına gitti. Enflasyonla mücadele konusundaki gayretleri nedeniyle dolar 20 yıl aradan sonra euroyla eşitlendi. Küresel piyasalarda doların euroyu geçip geçmeyeceği, doların yükselişinin sürüp sürmeyeceğinin yanında Fed’in temmuz ayına ilişkin faiz kararının ne yönde olacağı da araştırılıyor. Peki Fed temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed’in temmuz toplantısı ne zaman yapılacak?
FED haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu. Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor. Dünya borsaları resesyon ve enflasyon ikilemi arasında yön arayışını sürdürürken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı.
Haziran ayı enflasyonunun yüksek gelebileceğine yönelik açıklamalar piyasalarda belirsizlikleri artırırken, artan dolar talebiyle dolar endeksi 108,1'le son 20 yılın zirvesindeki seyrine devam ediyor.
Fed temmuz ayı faiz toplantısı ne zaman?
Fed faiz kararını ne zaman saat kaçta açıklayacak? Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık faiz artışına gidilebileceği beklentisi güçleniyor. Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak.