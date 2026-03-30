FBI Direktörü’nün e-posta hesabı hacklendi: Saldırganlara 10 milyon dolarlık ödül

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran bağlantılı hacker’ların FBI Direktörü Kash Patel’e ait bir e-posta hesabına erişim sağladığını doğruladı, ancak herhangi bir devlet bilgisinin ele geçirilmediğini bildirdi.

Büro, İran bağlantılı hacker’ların direktörün kişisel e-posta hesabını hedef aldığını ve ele geçirilen bilgilerin eski olduğunu belirtti.

İran bağlantılı hacker grubu Handala, cuma günü Patel’in e-posta hesabını hack’lediğini duyurdu ve bilgi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından da aynı gün içinde doğrulandı.

Hacker’lar, “FBI’ın sözde ‘aşılamaz’ sistemleri ekibimiz tarafından saatler içinde diz çöktürüldü” ifadelerini kullandı.

Söz konusu hesabın FBI sistemlerinde barındırılmadığı, kişisel bir Gmail hesabı olduğu görülüyor.

FBI, medyaya yaptığı açıklamada “kötü niyetli aktörlerin Direktör Patel’in kişisel e-posta bilgilerini hedef aldığının farkında olduklarını” belirtti ve olası riskleri azaltmak için adımlar atıldığını kaydetti.

Kendisini Filistin yanlısı bir grup hacker olarak tanımlayan Handala, 11 Mart'ta Michigan merkezli tıbbi cihaz ve hizmet sağlayıcısı Stryker'ın hacklendiğini ve şirketin büyük miktarda verisinin silindiğini aktarmıştı.

Ayrıca İsrail'in eski başbakanı Naftali Bennett ve uzun süredir müttefiki olan eski adalet bakanı Ayelet Shaked'e yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.