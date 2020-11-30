Fatih'te metruk bir binanın duvarı yıkıldı
İSTANBUL (AA) - Fatih'te, metruk binanın dış duvarının yıkılması sonucu bir araçta hasar meydana geldi.
Küçük Pazar Mektebi Sokağı'ndaki iki katlı metruk binanın dış duvarı, henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı.
Yıkılan duvarın park halindeki bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu araçta oluştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler sokağın giriş çıkışlarını kapattı.
Belediye ekipleri de sokaktaki duvar parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.