  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Fatih'te çıkan yangın 3 binaya sıçradı
Ekonomi

Fatih'te çıkan yangın 3 binaya sıçradı

İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk binada başlayan yangın önce bitişiğindeki binanın çatısına ardında aynı sokakta bulunan 2 binaya daha sıçradı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu iki saatte söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 08:34:00 -
Fatih'te çıkan yangın 3 binaya sıçradı

Yangın saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Kocamustafa Paşa Mahallesi, Tarakçı Hüsnü Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alev topuna dönen binanın bir duvarı sokağa devrildi.

Yangın yan binanın çatısına sıçradı

Yangın kısa sürede metruk binayı sararken, alevler yan binanın çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan binaya sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Metruk binanın içerisinde ağaç ve ahşap parçalarının fazla olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta zorlandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın, binanın hemen karşısında bulunan ahşap binaya sıçradı. Vatandaşların uyarısı üzerine itfaiye ekipleri alevler büyümeden yangını söndürdü.

Alevler 3 bina sonraki metruk binaya sıçradı

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalıştığı sırada, alevler yangının çıktığı binanın 3 bina ilerisindeki metruk binaya sıçradı. İtfaiyenin çalışmalarını izleyen mahalle sakinleri, binanın çatısında başlayan yangını hemen ekiplere bildirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay