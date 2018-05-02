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Fatih Terim'in büyük korkusu! Denizli faciası...

Süper Lig'de bitime üç hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, futbolcuların rehavete kapılmaması için Fenerbahçe hatırlatması yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:27
Fatih Terim'in büyük korkusu! Denizli faciası...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bitime 3 hafta kala işi sıkı tutuyor.

Zirvedeki yerini koruyan öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunan Terim, tüm takıma Fenerbahçe örneğini veriyor.

"FENERBAHÇE GİBİ OLMAYALIM"

Ezeli rakiplerinin daha önce iki kez son haftada şampiyonluğu kaçırdığını hatırlatan İmparator, "Bilenler, bilmeyenlere anlatsın; Fenerbahçe'den Denizli'de son maçta şampiyonluğu aldık. Bir de Fenerbahçe son hafta Trabzonspor ile berabere kalıp, Bursaspor'a şampiyonluğu verdi. 'Şampiyonuz' demez hepimize yasak" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "Daha işimiz bitmedi. Önümüzde 3 maç, 270 dakika daha var. İpler zaten elimizde ve tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılıp, rahat bir şekilde mutlu sona ulaşmalıyız. Şampiyonluk için kalan 270 dakikaya çok iyi konstantre olacağız. Şampiyonluğu 3 hafta sonra resmen kazanacağız."

GALATASARAY'DAN ÇILGIN PERFORMANS

Bitime 3 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Galatasaray, bu sezon iç saha performansıyla rakiplerine fark attı..

Beşiktaş ile birlikte taraftarı önünde yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, en fazla puan toplayan takım oldu.

15 galibiyet, 1 beraberlikle 46 puan toplayan Aslan'ı, 39 puanla Beşiktaş, 38'le Başakşehir takip ediyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:27
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