0553 313 94 23

Fatih Terim'den flaş karar! Kadro dışı bıraktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Tolga Ciğerci'nin üzerini çizdi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:09
Fatih Terim'den flaş karar! Kadro dışı bıraktı

İsviçre kampına katılmayan Tolga Ciğerci ile Galatasaray arasındaki ipler büyük ölçüde koptu.

Cimbom'un geçtiğimiz sezon 2-0 kaybedip kupaya veda ettiği Akhisar maçında çok kötü bir performans sergiledikten sonra bir daha forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra kulübün açıklamasına göre 'Ağrılarını öne sürerek' antrenmanlara katılmamıştı.

Yeni sezon hazırlıkları için toplanan Sarı-Kırmızılılar'da Tolga yine sakatlığını bahane ederek takımla çalışmalara katılmadı ve kampa da gitmedi. Gurbetçi futbolcuyu tamamen gözden çıkaranFatih Terim, henüz resmen açıklanmasa da kadro dışı bıraktı.

ADI SAKATLIK RAPORUNDA BİLE VERİLMEDİ

İsviçre'den döndükten sonra yapılan antrenmana da çıkmayan Tolga'nın adı idman raporunda sakat oyuncular arasında bile yer almadı. İyileşse dahi takıma giremeyeceğini bilen Tolga'nın ise maaşının karşılanması halinde ayrılmayı istediği bildirildi. Galatasaray'dan yıllık 2 milyon Euro kazanan Tolga'ya hiçbir kulübün o parayı vermek istememesi, ayrılık konusundaki en büyük engeli teşkil ediyor.

Deneyimli oyuncuyu takasta kullanmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, diğer kulüplere bu maaşı kabul ettiremiyor. (Habertürk)

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:09
  1. Ağrı
  2. Habertürk Gazetesi
  3. Sarı Kırmızılılar
  4. Tolga Ciğerci
  5. Habertürk.Com
  6. Galata Saray
  7. Fatih Terim
  8. Galatasaray
  9. Televizyon
  10. Habertürk
  11. Milliyet
  12. Akhisar
  13. İsviçre
  14. G.Saray
  15. Cimbom
  16. Fatih
  17. Saray
  18. TV
  19. HABERLER

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jojoba yağının kullanım alanları nerelerdir?
    1. Jojoba yağının kullanım alanları..
    2. Fitch'in büyük korkusu! ABD-Çin..
    3. Sivilce izleri nasıl kaybolur?
    4. Bedelli askerliğin ilk maddesi kabul..
    5. Kas ağrısı neden olur?
    6. İşte eski Bakan Naci Ağbal'ın yeni..
    7. Yargıda Adnan Oktar hareketliliği:..
    8. Suriye için yeni adım! Terör örgütü..
    9. CHP'li Abdüllatif Şener'den 'bedelli..
    10. Beşiktaş'a Vida için dudak uçuklatan..
    11. Fatih Terim'den flaş karar! Kadro dışı..
    12. Durdurulan Metro seferleri başlatıldı
    13. Kastamonu Üniversitesinden İsrail'e..
    14. Dünya devlerinin peşinden koştuğu..
    15. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    16. Hasan Hüseyin Ünlü kimdir? Rekabet..
    17. Cumhuriyet Üniversitesi taban puanları..
    18. Prof. Dr. Fahrettin Altun kimdir?..
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bakan..
    20. 1994'ler bedelli askerlikten..
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade!
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Alpay Özalan'ın Barış Atay'ın aklını aldığı an!
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
    Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!