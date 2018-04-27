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Fatih Terim'den derbi yorumu: Beşiktaş'ı yenmek istiyorsak hücum oynamalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş derbisi öncesi değerlendirmelerde bulundu.

27 Nisan 2018 Cuma 14:03
Fatih Terim'den derbi yorumu: Beşiktaş'ı yenmek istiyorsak hücum oynamalıyız

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi taktiğini belirledi. Ekibiyle hafta boyunca Beşiktaş analizi yapan tecrübeli çalıştırıcı, rakibe önlem almak yerine, rakibi önlem almaya zorlamak istiyor. Oyuncularıyla dünkü idman öncesi kısa bir konuşma yapan ve taktik çalışmalara hem bugün hem de yarın devam edecek olan Terim, "Hep söylüyoruz, ipler elimizde diye. Evet ama ipler biz kazandıkça elimizde olacak. Oyun felsefemizden taviz vermeyeceğiz. Çünkü 1 puan işimizi görmez, kazanmak zorundayız. Beşiktaş'ı bekleyerek yenemezsiniz. Kazanmak istiyorsak en iyi bildiğimiz şeyi yapacağız, önde basıp hücum oynayacağız" ifadelerini kullandı.

Kötü seriyi bitirecek

Fatih hoca Beşiktaş galibiyetiyle birlikte hem liderlik koltuğundaki yerini korumak hem de Galatasaray'ın 11 maçlık derbi kazanamama hasretini bitirmeye kararlı. Terim'e göre kritik mücadelede en önemli kozları taraftar desteği olacak. Tecrübeli hoca, derbide mutlaka taraftara layık bir futbol oynamaları gerektiğini her fırsatta öğrencilerine hatırlatıyor.

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 14:03
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş

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