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Fatih Terim onayladı! Yıldız futbolcunun bonservisi alınıyor...

Fatih Terim yıldız futbolcu Denayer'in bonservisi alınması konusunda yönetime haber gönderdi.

17 Nisan 2018 Salı 11:38
Fatih Terim onayladı! Yıldız futbolcunun bonservisi alınıyor...

2-0 kazanılan Başakşehir karşılaşması sonrasında G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Bugün Denayer’le başlamayı tercih ettim. Biliyorsunuz bir sakatlığı vardı. Zaten böyle bir problem yaşamasaydı oynamaya devam edecekti” açıklamasını yapmıştı. Belçikalı stoper, sağlık sorunu yaşamadan önce Maicon’la birlikte savunmanın göbeğini oluşturuyordu. İmparator, zorlu Başakşehir karşılaşmasının ardından yöneticilerle bir araya geldi ve Jason Denayer’in bonservisinin mutlaka alınmasını istedi.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

Manchester City’den kiralanan 22 yaşındaki stoperin, İngiliz ekibiyle 2020’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak City’nin mevcut defans hattı düşünüldüğünde Denayer’in ilk 11’de oynaması çok küçük bir ihtimal. Zaten yıllardır kiralanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Galatasaray’da kalmak isteyen genç yetenek için 3 milyon euroluk bir teklif sunacak. Elinde son derece geniş bir oyuncu havuzu bulunan Manchester City’nin bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. Jason Denayer yazın, bonservisiyle Galatasaraylı olabilir.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 11:38
  1. Fatih Terim
  2. JASON DENAYER
  3. Denayer
  4. Galatasaray
  5. Manchester City

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