"Faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attı"
Bakan Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını söyledi.22 Temmuz 2018 Pazar 23:57
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun" ifadelerini kullandı.
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