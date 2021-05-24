Farklı kolay tam ölçülü helva tarifi | Mısır unu helvası nasıl yapılır?
Kolay helva tarifi | Karadeniz bölgesinde sıklıkla yapılan helvalardan biri de mısır unu helvasıdır. Bu leziz tarifi son derece az malzemeyle hazırlayabilirsiniz. Peki, mısır unu helvası için hangi malzemeler gerekli? Mısır unu helvası tarifi
Karadeniz Bölgesi'nde en çok kullanılan ürünlerin başında hiç kuşkusuz mısır unu geliyor. Balık, çorba ve ekmeklerin olmazsa olmazı mısır ununu leziz tatlılar hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Peki, mısır unu helvası olur mu?
Farklı kolay tam ölçülü mısır unu helvası tarifi
Malzemeler:
- 1 su bardağı şeker
- 2 su bardağı mısır unu
- 125 gram tereyağı
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı su
- Tarçın
- Dövülmüş fındık
Mısır unu helvası nasıl yapılır?
Bir tencerenin içine süt, su ve şeker alınır. Arzu eden bir çay kaşığı tarçın ekleyebilir.
Şeker eriyince ocağın altını kapatın. Şerbetin kesinlikle kaynamaması gerekiyor.
Tereyağı bir tencere alın ve mısır ununu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Helvaya fındık ya da ceviz ekleyebilirsiniz.
Mısır ununun rengi dönünce hazırladığınız şerbeti ekleyin.
Ancak bu aşamada çok dikkatli olun helva üzerinize sıçrayabilir.
Helva şerbetini çekene kadar 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Ardından tencerenin üzerine havlu kağıt serip dinlenmeye bırakın.
10 dakikanın sonunda helvanızı şekillendirip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.