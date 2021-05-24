Farklı kolay tam ölçülü helva tarifi | Mısır unu helvası nasıl yapılır?

Karadeniz Bölgesi'nde en çok kullanılan ürünlerin başında hiç kuşkusuz mısır unu geliyor. Balık, çorba ve ekmeklerin olmazsa olmazı mısır ununu leziz tatlılar hazırlamak için de kullanabilirsiniz. Peki, mısır unu helvası olur mu?

Farklı kolay tam ölçülü mısır unu helvası tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı şeker

2 su bardağı mısır unu

125 gram tereyağı

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı su

Tarçın

Dövülmüş fındık

Mısır unu helvası nasıl yapılır?

Bir tencerenin içine süt, su ve şeker alınır. Arzu eden bir çay kaşığı tarçın ekleyebilir.

Şeker eriyince ocağın altını kapatın. Şerbetin kesinlikle kaynamaması gerekiyor.

Tereyağı bir tencere alın ve mısır ununu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Helvaya fındık ya da ceviz ekleyebilirsiniz.

Mısır ununun rengi dönünce hazırladığınız şerbeti ekleyin.

Ancak bu aşamada çok dikkatli olun helva üzerinize sıçrayabilir.

Helva şerbetini çekene kadar 10 dakika kadar kısık ateşte pişirin. Ardından tencerenin üzerine havlu kağıt serip dinlenmeye bırakın.

10 dakikanın sonunda helvanızı şekillendirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.