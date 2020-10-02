Faizsiz konut ve otomobil yatırımı arayışı devam ediyor

Buğra Kardan

Tasarrufa dayalı Elbirliği Sistemi’nin mucidi Eminevim, müşteri sayısını artırmaya devam ediyor. Faiz hassasiyeti olan konut ve otomobil yatırımcılarına hitap eden şirkete başvuru yağıyor.

Her şey yolunda

Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Elbirliği Sistemi’ne yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çekti. Sistemin beğeni topladığını kaydeden Daldal, “Bize gelen talep yüzde 30-35 oranında arttı, daha da artacak. Çok şükür, her şey planladığımız gibi gidiyor. 2020 için belirlediğimiz hedeflere de emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Daldal, pandeminin gölgesinde geçen aylarda dahi çalışmalarına ara vermediklerini dile getirerek, “Tabii ilk başlarda hedefleri yenileyip yenilememe konusunda tereddüt içerisindeydik. Ama aldığımız her tedbirin, attığımız her adımın meyve verdiğini gördük ve hedeflerde revizyona gitmedik. Çok şükür, aylık averajımız da 6 bin 500’ün altına inmedi” diye konuştu.

Yüzde 80 maliyet avantajı

Pandeminin yayılımının büyük ölçüde durdurulması ve yeni normale geçişin talebi arttırdığını anlatan Daldal, şöyle devam etti: “Pandemi aylarına göre durum daha iyi. Malum, haziran ve temmuz aylarında kredi faizlerinin gerilediğine tanık olduk. Ama bu bizi çok etkilemedi. Çünkü bizim Elbirliği Sistemimiz tamamen faizsiz. Düşük faizli ortamda dahi çok çok ciddi anlamda yüzde 70-80’e yakın maliyet avantajı sunan bir sistem. Dolayısıyla kredi faizlerinin aşağı çekilmesi bizi etkilemedi ama ev ve otomobil alma iştahının artışı bizim satışlarımıza son derece olumlu yansıdı.”

Elbirliği Sistemi’nin büyüdüğünü belirten Daldal, “Yaz aylarında 6 bin 728 ailemizi ev ve otomobille buluşturduk. 2020 yılı içerisinde toplamda 20 bin ailemizi mutlu edeceğiz. Gelinen aşamada 17 bin 500 ailemiz eve ve otomobile kavuştu. İnşallah, yıl sonuna kadar bir senelik sürede 20 bin teslimatı aşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Hedef 175 bin teslimat

Daldal, ayrıca “30 senelik teslimat sayımız 170 bini buldu. İnşallah dördüncü çeyrekte 5 bin teslimat daha yapacağız ve 2020’de 175 bin barajını aşacağız. 2021 hedefimiz ise 200 bin rakamını tutturmak” bilgilerini verdi.

Online görüşmeler yapıldı

Pandemi döneminde müşterileriyle dijital ortamdan görüştüklerini aktaran Daldal, şunları söyledi: “Corona virüsü (Covid-19), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beklenmeyen bir süreçti. Ama o süreci de iyi geçirdik. Virüsün yayılımını önlemek için tüm imkânlarımızı kullandık. Pandemi koşullarının ve önlemlerinin ilan edildiği mart ayında arkadaşlarımızı evden çalışma sistemine geçirdik. Başarılı da olduk. Bunda dinamizmimizin, güçlü dijital ağımızın rolü büyük. Arkadaşlarımızın hizmetlerini devam ettirebilmeleri, müşterilerimizin başvuru yapabilmeleri ve taleplerini iletebilmeleri için elimizden geleni yaptık. Müşterilerimizin şubelerimizde görevli bin 200 arkadaşımızla dijital ortamdan görüntülü olarak görüşmelerini mümkün kıldık. Müşterilerimiz, ‘görüntülü görüşmek veya şubeye erişmek istiyorum’ butonunu tıklayarak kanlı ve canlı bin 200 arkadaşımızı karşılarında gördüler. Normalde şubelerde yüz yüze yapacakları görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiler.”

Bir kampanya daha

Eminevim, yeni bir kampanyaya imza atıyor. Dün başlayan ve 31 Ocak’a kadar devam edecek kampanyaya katılımın yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Daldal, ev ve otomobil almak için Elbirliği Sistemi’ni tercih edenleri ödüllendireceklerini müjdeledi. “4 ay devam edecek anlamlı bir kampanyaya start veriyoruz, müşterilerimize önemli bir imkân daha sunuyoruz” diyen Daldal, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çekiliş noter huzurunda yapılacak

“31 Ocak 2021’e kadar geçerli olacak kampanyaları çerçevesinde Eminevim’e gelip ev ve otomobil için kayıt yaptıranlar ve tavsiye edenler çekilişe katılabilecekler. Ayrıca yeni kayıt yaptıranlara referans olan mevcut müşterilerimiz de çekiliş hakkı elde edecekler. Başvuru bitiminin ardından bir ay içerisinde çekilişimiz noter huzurunda yapılacak. Talihlimiz, 5YÜZ60 Kurtköy Projesi’nden 600 bin değerinde bir daire kazanacak.”

Ekonomiye 3.3 milyarlık ek katkı

Dairenin 2+1 ve 122 metrekare olacağını duyuran Daldal sözlerine, “Hatırlanacağı üzere daha önce yaptığımız ve başvuruları 6 ay süren jeep kampanyasına 14 bin başvuru almıştık. Burada ise beklentimiz 30 bin başvuru. Bu 30 bin kişinin sisteme girmesiyle ekonomiye 3 milyar 320 milyon liralık ilave katkı sunmayı hedefliyoruz” diye ekledi.