Fabrikada facia: 3 işçi öldü, 1’i ağır yaralandı
Kocaeli Dilovası'nda bir demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu üç işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise ağır yaralandı.
Kocaeli Dilovası'nda bir demir çelik fabrikasında bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. Dört işçi platformun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Yaralı diğer işçinin ise tedavisi sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.