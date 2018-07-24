Fabri resmen imzaladı! İşte bonservisi...
Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile 3+1 yıllık anlaştığını duyurdu. Beşiktaş da transferi KAP'a bildirdi.24 Temmuz 2018 Salı 17:42
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fulham ile Beşiktaş, Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda anlaştı. Bonservisi paylaşılmayan 30 yaşındaki futbolcu, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'ın 2016 yazında kadrosuna kattığı Fabricio Agosto Ramirez, daha önce İspanya'nın Deportivo, Real Valladolid, Recreativo Huelva ve Real Betis kulüplerinde oynadı.
BONSERVİS: 6 MİLYON EURO
Beşiktaş, Fabri'nin 6 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olduğunu KAP'â bildirdi.
Beşiktaş'ın KAP açıklaması şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.
Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
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