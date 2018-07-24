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Fabri imzayı attı, Beşiktaş'ın kasası doldu!

Premier Lig ekiplerinden Fulham'la masaya oturan Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri, 3+1 yıllığına sözleşme imzaladı. Beşiktaş bu transferinden 6 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli elde etti.

24 Temmuz 2018 Salı 17:30
Fabri imzayı attı, Beşiktaş'ın kasası doldu!

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Beşiktaş, deneyimli eldivenin transferinden 6 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli elde ettiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'nin yeni adresi Premier Lig oldu. İngiliz ekibi Fulham, 30 yaşındaki deneyimli eldivenle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Londra kulübü, transferin rakamlarıyla ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşmazken, Beşiktaş KAP'a yaptığı açıklamada 6 milyon Euro (35 milyon TL) bonservis bedeli elde ettiğini duyurdu.

 İşte Beşiktaş'ın KAP açıklaması:

Profesyonel futbolcu Fabricio Agosto Ramirez'in transferi konusunda Fulham Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Fulham Football Club Limited tarafından şirketimize net 6.000.000 Avro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.

Fabri: Çok mutluyum

Fulham resmi sitesinden duyurulan transferde Fabri, ''Fabulous'' (olağanüstü) kelimesinden esinlenilerek ''Fabrilous'' olarak tanıtıldı.

Fulham'ın tesisleri Motspur Park'ta düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Fabri, ''Fulham gibi tarihi olan bir kulübe katıldığım için memnunum. Premier Lig'de, Fulham gibi Londra'nın en eski kulüplerinden biriyle oynama şansı yakaladığım için kendimi mutlu hissediyorum. Bu fırsatı değerlendirip, takımın hedeflerini yakalamasına yardımcı olmak istiyorum'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:30
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