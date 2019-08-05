F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı

Honda’nın Moto GP’deki dünya şampiyonu Marc Marquez, Çekya’da düzenlenen ve sezonun 10’uncu yarışı olan Monster Energy GP’yi kazanarak bu sezondaki 6’ncı, premier sınıftaki ise 50’inci birinciliğine ulaştı. Formula 1’de ise sezonun 12’inci ayağı olan Macaristan Grand Prix’sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci oldu.

MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası’ndaki 10’uncu yarışının gerçekleştiği Automotodrom Brno Grand Prix’sini Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP’de, sezonun 10’uncu yarışı Çekya’nın Brno kentindeki 5,5 kilometrelik Automotodrom Brno pistinde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 9 yarışının ardından 185 puanla zirvede yer alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Çekya’daki zaferi ile puanını 210’a çıkardı ve genel sıralamadaki liderliğini korudu. Bu birincilikle Marc Marquez toplamda 76, premier sınıfta ise 50’inci birinciliğini elde etti.

Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 12’inci yarış Macaristan’da gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Macaristan Grand Prix’sini Red Bull - Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci sırada tamamladı.

Formula 1’de, sezonun 12’inci yarışı Macaristan’ın, 4 bin 381 metrelik efsanevi Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 11 yarışının ardından 162 puanı bulunan Red Bull - Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Macaristan’da ikinci olarak pilotlar klasmanındaki puanını 183’e çıkardı.