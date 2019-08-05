0553 313 94 23

F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı

Honda’nın Moto GP’deki dünya şampiyonu Marc Marquez, Çekya’da düzenlenen ve sezonun 10’uncu yarışı olan Monster Energy GP’yi kazanarak bu sezondaki 6’ncı, premier sınıftaki ise 50’inci birinciliğine ulaştı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40
F1 ve Moto GP’de heyecan zirve yaptı

Honda’nın Moto GP’deki dünya şampiyonu Marc Marquez, Çekya’da düzenlenen ve sezonun 10’uncu yarışı olan Monster Energy GP’yi kazanarak bu sezondaki 6’ncı, premier sınıftaki ise 50’inci birinciliğine ulaştı. Formula 1’de ise sezonun 12’inci ayağı olan Macaristan Grand Prix’sinde Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci oldu.


MotoGP’nin 2019 Dünya Şampiyonası’ndaki 10’uncu yarışının gerçekleştiği Automotodrom Brno Grand Prix’sini Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.


Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP’de, sezonun 10’uncu yarışı Çekya’nın Brno kentindeki 5,5 kilometrelik Automotodrom Brno pistinde 20 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 9 yarışının ardından 185 puanla zirvede yer alan Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Çekya’daki zaferi ile puanını 210’a çıkardı ve genel sıralamadaki liderliğini korudu. Bu birincilikle Marc Marquez toplamda 76, premier sınıfta ise 50’inci birinciliğini elde etti.


Dünyanın en çok izlenen motor sporları etkinliği olan Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 12’inci yarış Macaristan’da gerçekleşti. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Macaristan Grand Prix’sini Red Bull - Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ikinci sırada tamamladı.


Formula 1’de, sezonun 12’inci yarışı Macaristan’ın, 4 bin 381 metrelik efsanevi Hungaroring Pisti’nde 70 tur üzerinden gerçekleştirildi. Sezonun ilk 11 yarışının ardından 162 puanı bulunan Red Bull - Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Macaristan’da ikinci olarak pilotlar klasmanındaki puanını 183’e çıkardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    1. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
    2. Nusaybin’de el yapımı patlayıcı..
    3. Gümüşhane'de otomobil ile minibüs..
    4. (Özel) Çocuklarıyla hiç göz göze..
    5. Siirt’te askeri helikopter yaralı..
    6. Nikah şekeri yerine fidan dağıttılar
    7. Hava Harp Okulundaki darbe..
    8. ABD füzeleri Avustralya’ya..
    9. Merkez Bankası:"Finansal istikrarın..
    10. Asya borsaları
    11. MB, yabancı para zorunlu karşılık..
    12. Yiğitali Hizmet Binası açılışa hazır
    13. Kuru meyvenin en büyük alıcısı Avrupa..
    14. GÜNCELLEME- Libya'da Hafter..
    15. WhatsApp ve Instagram’ın ismi değişiyor!
    16. CHP'li Belediye başkanı özel şoförünü..
    17. Avrupa borsaları
    18. Hobi bahçeleri Büyükçekmeceli..
    19. Modern pentatlonda Avrupa'da kota..
    20. Giresunlu karı-koca trafik kazasında..
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz