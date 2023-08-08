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Gündem Eyyam-ı Bahur gidiyor daha beteri geliyor! Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama
Gündem

Eyyam-ı Bahur gidiyor daha beteri geliyor! Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-08-08 16:58:00 - 2023-08-08 17:03:24
Eyyam-ı Bahur gidiyor daha beteri geliyor! Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama

Eyyam-ı Bahur sebebiyle Türkiye genelinde süren sıcak hava dalgasının yerini daha şiddetli sıcağa bırakacağı açıklandı.

Kötü haber hava tahmin uzmanı Kerem Ökten'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ökten, "Size kötü bir haberim var." deyip, şunları söyledi: 15 Ağustos'tan itibaren yeni bir Basra atağı geliyor. Ülke genelinde rekor sıcaklar görülebilir. Ege ve Güney Marmara da dahil. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak. 1.500 metre yukarısı bile 35 derece olacak... 1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın..."

Ökten bir sonraki paylaşımında da tarih verdi:

1999'da olduğu gibi, 16 Ağustos civarı Türkiye'ye rekorun rekoru sıcaklıklar gelecek. Öyle böyle değil. Meteoroloji, mesaisini rekor takibi yaparak geçirebilir. Çok sayıda sıcak rekoru yolda. Aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunmalı. Bu sefer Afrika da destek verecek...
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Yorumlar

GÖK TÜRK

Ulan ne eyyamı buhar biz halkız böyle demiyoruz kendi aramızda çöl sıcağı diyoruz kendinize gelin arap seviciler

Vahap Kalyoncu

Yanlış; 1500 metrede asla 35 derece olmaz ülkemizde.
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