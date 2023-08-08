Eyyam-ı Bahur gidiyor daha beteri geliyor! Meteoroloji uzmanından korkutan açıklama

Kötü haber hava tahmin uzmanı Kerem Ökten'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ökten, "Size kötü bir haberim var." deyip, şunları söyledi: 15 Ağustos'tan itibaren yeni bir Basra atağı geliyor. Ülke genelinde rekor sıcaklar görülebilir. Ege ve Güney Marmara da dahil. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu kavrulacak. 1.500 metre yukarısı bile 35 derece olacak... 1 hafta rahatız. Havalar serinliyor. Güç biriktireceğiz. Sonra 15 Ağustos ve sonrasına hazırlanacağız. Siz önümüzdeki 1 haftanın tadını çıkarın..."

Ökten bir sonraki paylaşımında da tarih verdi:

1999'da olduğu gibi, 16 Ağustos civarı Türkiye'ye rekorun rekoru sıcaklıklar gelecek. Öyle böyle değil. Meteoroloji, mesaisini rekor takibi yaparak geçirebilir. Çok sayıda sıcak rekoru yolda. Aşırı sıcaklara karşı tedbirli olunmalı. Bu sefer Afrika da destek verecek...

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