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Evrim Akın kimdir? Evrim Akın kaç yaşında?

Güldür Güldür Show ekibine oyuncu Evrim Akın dahil oldu. Peki, Evrim Akın kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? Evrim Akın nereli?

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:59
Evrim Akın kimdir? Evrim Akın kaç yaşında?

Güldür Güldür Show ekibine oyuncu Evrim Akın dahil oldu. Peki, Evrim Akın kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? Evrim Akın nereli?

Evrim Akın kimdir?

Evrim Sülün Akın (d. 12 Haziran 1979, Ankara), Türk sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu ve sunucu. Akın ailesinden ünlü şair Gülten Akın'ın akrabasıdır.

Hayatı

Babasını 17 yaşında kaybeden oyuncu İzmir’de, Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra tiyatroyla yeni tanışan Evrim Akın Müjdat Gezen Sanat Okulu'na girdi. Okulda tanıştığı Ümit Çırak ile henüz 17 yaşındayken kısa süreli bir evlilik yapmıştır.

Kariyeri

İbo Show'da çeşitli skeçlerde yer aldı. İlk televizyon deneyimi olan Eltiler'de Hande karakteriyle dizi hayatına başladı. Show TV'de yayınlanan İbrahim Tatlıses'in yazıp yönettiği İmparator adlı dizide Çiçek karakterini canlandırdı. Daha sonra çeşitli dizilerde oynayan Evrim Akın, asıl ünü Avrupa Yakası adlı dizide buldu. Canlandırdığı Selin Yerebakan karakterinin kullandığı "Ohaaa falan oldum yani", "kal geldi yaa" gibi repliklerle özdeşleşti. Daha sonra Bez Bebek dizisinde Nana rolünü oynadı. 2007 yılında Müjdat Gezen, Levent Kırca, Peker Açıkalın gibi isimlerle beraber Güldür Bakalım adlı programda jüri üyeliği yapmıştır. Ardından Koca Kafalar TV'de sunuculuk yaptı. Daha sonra TV8'de Uzman Avı adlı bir yarışma programı sundu. 2011-2013 yılları arası atv'de Alemin Kıralı adlı bir dizide Jülide karakterini canlandırmıştır. Show TV'deki Ev Kuşu programını sunmuştur. Show tv de Piramit isimli yarışma programında yardımcı sunuculuk yapmıştır. Şu an Show tv'de Çocuktan Al Haberi yarışma programı sunmaktadır.

FİLMOGRAFİ

SİNEMA

1998 Kimsecikler (Semiha)
2006 Şaşkın (Zeynep)
2015 Köstebekgiller: Perili Orman (Şehnaz Şıkır)

TELEVİZYON

1997 Eltiler (Hande)
2000 İmparator (Çiçek)
2001 Nisan Yağmuru (Kiraz)
2002 Canım Kocacığım  (Lara)
2002 Estağfurullah Yokuşu (Gümüş)
2003 Analık (Derya)
2003 Şizofren Aşk (Zeynep Gülfer)
2004-2006 Avrupa Yakası (Selin Yerebakan)
2006 Memleket Hikayeleri-Ana Beni Eversene (Handan Karadağ)
2007-2010 Bez Bebek (Nana)
2011-2012 Alemin Kralı (Jülide Mermercin)

 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:59
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