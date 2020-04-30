Evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi
Terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı çocuklarını kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak kendilerine açıklama yapmalarını istedi. Bu sırada parti binası içerisinde bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler, sinir krizi geçirdi.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 241 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak açıklama yapmasını istedi. Bu sırada parti binasında bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler sinir krizi geçirdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241'inci gününe girdi.
Güldüklerini görünce sinir krizi geçirdiler
241 gündür HDP önünde oturma eylemlerini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak kendilerine açıklama yapmalarını istedi. Bu sırada parti binası içerisinde bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler, sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileleri sakinleştirdi.