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Evlat edinme şartları neler? Evlat edinme başvurusu nereye yapılır?

Çocuk edinme şartları nedir? Evlat edinme haberleri evlat sahibi olamayan ya da evlat sahibi olduğu halde çocuk edinme şartı ile evlada sahip olmak isteyen anne baba adayları, evlat edinmek isteyenlerin taşıması gerekli olan şartların neler olduğunu merak ediyor. Evlat edinme şartları ile evlat edinme başvurusu bakıma muhtaç çocukları evlat edinmek isteyenlerce araştırılırken ilgili bakanlık evlat edinme şartlarında önemli değişiklik yaparak yaş farkı sınırı aşağıya çekti. Peki evlat edinme yaşı kaç? Evlat edinme süreci nasıl işliyor? Evlat edinme başvurusu nereye yapılır? İşte detaylar…

04 Ekim 2019 Cuma 15:56
Evlat edinme şartları neler? Evlat edinme başvurusu nereye yapılır?

Evlat edinme haberleri evlat sahibi olamayan ya da evlat sahibi olduğu halde çocuk edinme şartı ile evlada sahip olmak isteyen anne baba adayları, evlat edinmek isteyenlerin taşıması gerekli olan şartların neler olduğunu merak ediyor. Evlat edinme şartları ile evlat edinme başvurusu bakıma muhtaç çocukları evlat edinmek isteyenlerce araştırılırken ilgili bakanlık evlat edinme şartlarında önemli değişiklik yaparak yaş farkı sınırı aşağıya çekti. Peki evlat edinme yaşı kaç? Evlat edinme süreci nasıl işliyor? Evlat edinme başvurusu nereye yapılır? İşte detaylar…

Anne olmak için illaki çocuk doğurmak şart değildir. Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen, seven ve kabul eden insanlar da anne-baba oluyor. Bir çocuğu karnında değil yüreğinde büyütenler de annedir. Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de babadır. Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini ortaya koyanlar da anne-babadır. Evlat Edinme: Durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla, durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulmasıdır.

Evlat edinme şartları neler? 

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları,  

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,

Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,

Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunma 

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması, 

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 312. maddelerinde yer alan hükümler hariç)

Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması şeklinde özellikler aranır.

Evlat edinme yolları neler?

Evlat edinme şartlarına sahip bir insanın evlat edinmesi ülkemizde iki şekilde olmaktadır:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan, 

Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden. (Bu grupta yer alan evlat edinmelerde taraflar doğrudan Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır.)

Evlat edinmek isteyenler nereye başvuru yapmalı? 

Evlat edinmek üzere başvurmak isteyenler:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yerleşim yerindeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne,

Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı ülke vatandaşları, kabul eden devletin merkezi makamına,

Türkiye’de bir yıldan fazla süreyle oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları, merkezi makama gönderilmek üzere bulundukları yerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunurlar.

Evlat edinme başvurusu nasıl yapılır?

Evlat edinmek isteyenlerin şahsen ve dilekçe ile başvurmaları gerekir.

Eşlerin evlat edinmek istemesi halinde başvuruda her ikisinin de birlikte bulunması gerekir.

(Başvuruda bulunmak üzere gitmeden önce bulunduğunuz yerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden randevu alınmalıdır.)

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:56
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