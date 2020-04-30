Evini imalathaneye çevirdi, pet bardakta uyuşturucu yetiştirdi

Manisa’da evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile pet bardak ve saksılar içerisinde kenevir ve Skunk bitkisi yetiştiren bir kişi, jandarmanını düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışmalarını aralıksız yürüten Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Zeytinliova Mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Y.G. (26) isimli şahsın evinin iç kısmında ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde ürettiği duyumunu alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Köpek Timinin de desteğiyle düzenlediği operasyonda; saksı içerisinde (35) kök Skunk bitkisi, yaklaşık (750) gram kubar esrar, (750) gram kenevir tohumu, (13) tane Skunk bitkisi tohumu ile bitkileri yetiştirmede kullanılan (7) adet ışıklandırma cihazı, (4) adet ısıtma fanı, (2) adet zamanlayıcı, (1) adet termometre, (1) adet iklimlendirme cihazı, bitkileri büyütmede kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Ev sahibi Y.G. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretinden" gözaltına alındı.