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Aktüel Evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Aktüel

Evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, sahte içki ürettiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 21:42:00 -
Evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uğurlu köyünde 81 yaşındaki Ö.Y'nin, evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı.

Şüpheliye ait ev ve depoda yapılan aramalarda 225 litre ev yapımı şarap, 21 litre sahte rakı ele geçirildi.

"Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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