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Aktüel

Evden eğitime Türkyılmaz desteği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklarının uzaktan eğitime devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren Anne Nurcan Çakır’ın isteğini yerine getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:54:59 -
Evden eğitime Türkyılmaz desteği

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, çocuklarının uzaktan eğitime devam edemediğini sosyal medya üzerinden kendisine bildiren Anne Nurcan Çakır’ın isteğini yerine getirdi. Türkyılmaz, Mehmetcan ve Burakcan Çakır’a tablet hediye etti.


Mudanya’nın Bademli Mahallesinde yaşayan Nurcan Çakır, ortaokul öğrencisi iki çocuğunun uzaktan eğitim hayatından uzak kaldığını belirterek, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’dan destek istedi. Korona virüs tedbirleri gereği uzaktan eğitim gören çocukların derslerinden mahrum kalmaması için anne Nurcan Çakır’ın isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Türkyılmaz, 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Mehmetcan ve 8. Sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Burakcan Çakır’a sürpriz yaptı.


Mehmetcan ve Burakcan’a tabletlerini teslim eden Başkan Türkyılmaz, öğrencilerin derslerinde başarılı olmalarını istedi. Tabletlerine kavuşan çocukların mutluluğu görülmeye değerken, anne Nurcan ve baba Kazım Çakır Başkan Türkyılmaz’a teşekkür etti. Başkan Türkyılmaz, Mudanya’da yaşayan hiçbir çocuğun mağdur bırakılmaması için her talebi değerlendirdiklerini belirterek, “Sizlerin mutluluğu ve memnuniyeti için elimizden geldiğince yoğun çaba harcıyoruz. Siz yeter ki derslerinizden geri kalmayın. Umudumuz sizlersiniz. Hepinizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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