Evde kuş besleyenler dikkat! Bakın ne alametiymiş

Kanatları sayesinde cihanı turlama yetisine sahip olan kuşlar, zamanla evcilleştirilmiştir.

Muhabbet kuşu, papağan, güvercin gibi kuş türleri, hayvanseverler tarafından evde beslenmektedir.

Evde kafes içinde kuş beslemenin dini olarak hükmü sıklıkla araştırılmaktadır.

Caiz midir değil midir merak konusu olurken, kuş beslemenin fakirlik getirdiği de iddia edildi.

Evde muhabbet kuşu beslemek, İslam'da caizdir. Ancak, muhabbet kuşunun kafeste tutulması ve bakımının iyi bir şekilde yapılması şarttır. İslam'da, hayvanlara eziyet etmek ve onları gereksiz yere hapsetmek haramdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki, fakirlik getirir mi? İşte detaylar...

Batıl inanç

Kuş besleyenlerin dikkatini çeken bilgi sosyal medyada hızla yayıldı.

"Kafeste kuş beslemek fakirlik göstergesidir ve kuşun ahı tutar" sözleri dikkatleri çekti.

Batıl bir inanç olan bu durumun nesnel bir dayanağı bulunmamaktadır.