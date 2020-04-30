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Aktüel

Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Manisa’da 14 günlük evde kalma tebligatına uymayan 7 şahsa toplam 22 bin 50 TL ceza kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 21:46:13 -
Evde kalma tebligatına uymayan 7 kişiye 22 bin 50 TL ceza

Manisa’da 14 günlük evde kalma tebligatına uymayan 7 şahsa toplam 22 bin 50 TL ceza kesildi.


Manisa Valiliği 4 ilçede 14 günlük evde kalma tebligatına uymayan 7 şahsa toplam 22 bin 50 TL ceza kesildiğini açıkladı.


Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Manisa il genelinde hakkında 14 gün süreyle evde kalması yönünde tebligat yapılan 285 şahıs ikametlerinde kontrol edilmiş olup, evde karantina uygulamasına uymadığı tespit edilen Şehzadeler, Akhisar, Salihli ve Soma ilçelerinde 7 şahsın her birine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına muhalefet etmekten 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 22 bin 50 TL cezai işlem uygulanmıştır." denildi.

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