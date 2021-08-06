  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla açıklarında deprem
Yangının söndürüldüğü Manavgat'ta soğutma çalışmaları sürüyor
Ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Termal sistemlerle tespit edildi! Etkisiz hale getirildi
Aktüel Ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi
Aktüel

Ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 19:08:00 -
Ev yangınına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Ağrı-Doğubayazıt'ta yangına müdahalede bulunurken dumandan etkilenen bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uluyol Mahallesi Tuhafiyeciler Caddesi üzerinden bulunan binanın 6. katındaki bir dairenin mutfağında tüpün gaz kaçırması sonucu yangın çıktı.

Bölgedekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dışarıdan ve evin içerisinden müdahalede bulunarak yangını söndüren itfaiye erlerinden Cafer Duman, dumandan etkilendi.

Arkadaşlarının yardımıyla evden çıkarılan Cafer Duman, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Duman'ın Van'a sevk edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay