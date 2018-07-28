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Eto'o krizi büyüyor

Konyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Eto'o'nun aldığı ücretin takımdaki dengeleri bozduğunu söyledi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:41
Eto'o krizi büyüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor'da Eto'o krizi bir türlü çözülemiyor. Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre Rıza Çalımbay, Eto'o'ya verilen ücretin takım içinde rahatsızlık yarattığını belirterek "Eto'o'nun aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor, yönetimde bu durumdan rahatsız" dedi.

KULÜP SICAK BAKMIYOR

"Yeni sezon öncesi her şey yolunda gidiyor. Ancak Eto’o’nun problemi var. Maddi açıdan aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor. Yönetim de bu duruma sıcak bakmıyor. Ne olacağı belli değil şimdilik. Jahovic ve Yatabare’den çok memnunuz. Mücahit’i istemeyen takım yok. Eto’o’nun durumuna göre onun hakkında karar vereceğiz. Eto’o’nun oyunculuğuyla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnızca maddi bir problem var. Onun da haklı olarak mukavelesi bulunuyor. Ancak kulübün de bence onu verecek gücü yok. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor."

NEREYE GİTSEM ETO'O PROBLEMİ VAR

"Geçen gün ona da dedim... Antalya’ya gidiyoruz, Eto’o problemi. Konya’ya geliyoruz yine Eto’o problemi. Sorun da hep aynı, maddi konular. Adamın elinde kontrat var sonuçta.”

NEREDE KRİZ ORADA BİZ

“Hep krizlik takımları yönettik. Mersin ve Antalya’yı ayağa kaldırdık. Mükemmel başarılar elde ettik, oyuncular kazandırdık. Ancak en çok sıkıntı yaşadığımız yer Trabzon’du. En sıkıntılı dönemde gittik. Saha dışındaki olaylar maalesef içeriyi etkiledi hep. Transfer yapamadık. Oyuncuların büyük alacakları vardı. O şartlara rağmen iyi işler yaptık. Burak’ın yanına açık bir golcü istedik. Trabzon’daki en büyük sıkıntı sürekli eleştirilerin olması. Büyük bir camia, eğer iyi yönetilirse her sene şampiyonluğa oynar."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:41
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