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Aktüel Etiyopya'daki isyancı TPLF'den federal hükümete: Savaş devam ediyor
Aktüel

Etiyopya'daki isyancı TPLF'den federal hükümete: Savaş devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 13:13:29 -
Etiyopya'daki isyancı TPLF'den federal hükümete: Savaş devam ediyor

NAİROBİ (AA) - Etiyopya'nın askeri operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) lideri Debretsion Gebremichael, Başbakan Abiy Ahmed'in zafer açıklamasını "delilik" olarak nitelendirerek, çatışmanın her cephede devam ettiğini söyledi.

Gebremichael, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'ye yakın bir yerde olduğunu belirterek, "Eminiz, biz kazanacağız." ifadesini kullandı.

Etiyopya ordusunun Tigraylara karşı soykırım kampanyası yürüttüğünü ileri süren Gebremichael, Başbakan Ahmed'e "deliliğe son ver ve tüm birlikleri bölgeden çek" çağrısı yaptı.

Gebremichael, Eritre'yi ve Amhara eyaletini vuran TPLF güçlerinin halen çok sayıda füzesinin olduğunu dile getirdi.

Ahmed, cumartesi günü TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrinin ordu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bölgedeki iletişim hatlarının kesik olmasından ötürü çatışma sahasına ilişkin açıklamalar teyit edilemiyor.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından Ulusal Meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, 2019'da dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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