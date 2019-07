Et sevmeyenler hangi gıdaları tüketmeli!

Protein açısında en zengin gıdaların başında et gelir. Uzmanlar sağlıklı bir beden için günlük alınan kalorinin yüzde 15'ini proteinlerin oluşturması gerektiğini belirtiyor. Günlük protein ihtiyacı ise yaş ve cinsiyete göre değişiyor. Et son derece faydalı bir gıda olmasına rağmen birçok kişi et yemeyi tercih etmiyor. Vejetaryen beslenmeyi tercih etmeyen kişilerin bile büyük çoğunluğu günlük beslenmesinde ete yer vermiyor. Söz konusu kişiler bu duruma sebep olarak da et değil sebze ağırlıklı beslenmeyi sevdiklerini belirtiyor. Kısacası et ve et ürünlerine karşı değiller sadece akıllarına et yemek gelmiyor. Veyahut söz konusu kişiler sebzelerle birlikte pişen et ve kıymadan haz etmiyor…

Peki, etin boşluğu doldurulabilir mi?

İşin uzmanları etteki proteinin başka gıdalarla telafi edilesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Baklagillerdeki proteinlerin ise sanıldığı gibi etin yerini tuttuğu düşüncesinin doğru olmadığı işin uzmanlarınca belirtiliyor. Sağlıklı bir beden için her gün et tüketilmese bile vücudumuzun protein almasına adına bir adet yumurtanın yenmesi gerektiği belirtiliyor.

Protein yönünden zengin gıdalar nelerdir?

Tekrar belirtelim et yiyerek elde edeceğiniz proteini sebze ya da baklagillerle telafi edemezsiniz. Her gün et yemeyebilirsiniz elbette. Et yemediğiniz günlerde ise protein alımını sebze ve baklagillerden az da olsa karşılayabilirsiniz. Bunun için ıspanak, karnabahar, yeşil mercimek, nohut ve fasulye tüketebilirsiniz.

Protein içeren besinler:

Kırmızı et

Tavuk

Balık

Yumurta

Badem

Kaju

Peynir

Yulaf

Süt

Yoğurt

Karnabahar

Brokoli

Ispanak

Mercimek

Nohut

Fasulye

Balak çekirdeği

Brüksel lahanası

Ev yapımı protein içeceği

Güne iyi başlamak için ya da spor sonrası yorgunluğunuzu atmak için enerji içeceğine ihtiyaç duyuyorsanız; birkaç malzeme ile şahane bir protein içeceği hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

3/4 bardak hindistan cevizi sütü

Çeyrek bardak yoğurt

5-6 sap ıspanak

Yarım avakado

10-15 adet çiğ badem

Bir miktar keten tohumu

Tüm malzemeleri rondoya alın ve pürüszüs bir sıvı elde edene kadar makineyi karıştırın.

Daha ferah bir lezzet arıyorsanız; karışıma taze nane yaprakları da ilave edebilirsiniz.