Et sevmeyenler hangi gıdaları tüketmeli!
Et sağlık açısında son derece önemli bir proteindir. Peki, et yemekleriyle arası iyi olmayanlar hangi gıdaları yemelidir?25 Temmuz 2019 Perşembe 16:38
Protein açısında en zengin gıdaların başında et gelir. Uzmanlar sağlıklı bir beden için günlük alınan kalorinin yüzde 15'ini proteinlerin oluşturması gerektiğini belirtiyor. Günlük protein ihtiyacı ise yaş ve cinsiyete göre değişiyor. Et son derece faydalı bir gıda olmasına rağmen birçok kişi et yemeyi tercih etmiyor. Vejetaryen beslenmeyi tercih etmeyen kişilerin bile büyük çoğunluğu günlük beslenmesinde ete yer vermiyor. Söz konusu kişiler bu duruma sebep olarak da et değil sebze ağırlıklı beslenmeyi sevdiklerini belirtiyor. Kısacası et ve et ürünlerine karşı değiller sadece akıllarına et yemek gelmiyor. Veyahut söz konusu kişiler sebzelerle birlikte pişen et ve kıymadan haz etmiyor…
Peki, etin boşluğu doldurulabilir mi?
İşin uzmanları etteki proteinin başka gıdalarla telafi edilesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Baklagillerdeki proteinlerin ise sanıldığı gibi etin yerini tuttuğu düşüncesinin doğru olmadığı işin uzmanlarınca belirtiliyor. Sağlıklı bir beden için her gün et tüketilmese bile vücudumuzun protein almasına adına bir adet yumurtanın yenmesi gerektiği belirtiliyor.
Protein yönünden zengin gıdalar nelerdir?
Tekrar belirtelim et yiyerek elde edeceğiniz proteini sebze ya da baklagillerle telafi edemezsiniz. Her gün et yemeyebilirsiniz elbette. Et yemediğiniz günlerde ise protein alımını sebze ve baklagillerden az da olsa karşılayabilirsiniz. Bunun için ıspanak, karnabahar, yeşil mercimek, nohut ve fasulye tüketebilirsiniz.
Protein içeren besinler:
- Kırmızı et
Tavuk
Balık
Yumurta
Badem
Kaju
Peynir
Yulaf
Süt
Yoğurt
Karnabahar
Brokoli
Ispanak
Mercimek
Nohut
Fasulye
Balak çekirdeği
Brüksel lahanası
Ev yapımı protein içeceği
Güne iyi başlamak için ya da spor sonrası yorgunluğunuzu atmak için enerji içeceğine ihtiyaç duyuyorsanız; birkaç malzeme ile şahane bir protein içeceği hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler:
- 3/4 bardak hindistan cevizi sütü
- Çeyrek bardak yoğurt
- 5-6 sap ıspanak
- Yarım avakado
- 10-15 adet çiğ badem
- Bir miktar keten tohumu
Tüm malzemeleri rondoya alın ve pürüszüs bir sıvı elde edene kadar makineyi karıştırın.
Daha ferah bir lezzet arıyorsanız; karışıma taze nane yaprakları da ilave edebilirsiniz.
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